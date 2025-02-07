Суд в Армении арестовал по подозрению в хулиганстве граждан России и Литвы

Суд в Армении постановил арестовать граждан России и Литвы по подозрению в хулиганских действиях, связанных с раскрашиванием вагонов ереванского метро.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 1 февраля на открытом участке метрополитена. Подозреваемые сорвали стоп-кран, остановив поезд, затем перелезли через ограждение и нанесли краску на вагоны состава.
3 февраля МВД Армении сообщило о задержании четырех граждан России и одного гражданина Литвы на границе с Грузией. Суд избрал в отношении всех пятерых меру пресечения в виде ареста.
Ранее Ленинский райсуд в Курске заочно арестовал журналистов из США Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы.