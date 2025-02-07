Положил начало эпохе доминирования: Месси назван величайшим футболистом в истории

На втором месте расположился бразилец Пеле, а тройку лидеров замкнул его соотечественник Диего Марадона. Четвёртая позиция досталась португальцу Криштиану Роналду, а пятая — Йохану Кройфу. На шестой строчке оказался бразильский форвард Роналдо, которого сам Месси ранее называл сильнейшим игроком в истории.