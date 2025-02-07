Старовойт: безналичная оплата в общественном транспорте не заменит наличные

Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что использование безналичных форм оплаты по картам и с помощью геолокации в общественном транспорте будет продолжать активно развиваться. Однако он уточнил, что полностью отказаться от наличной оплаты не получится, передает ТАСС.
Старовойт также добавил, что в России наблюдается значительный прогресс в области дистанционной оплаты проезда, и страна занимает ведущие позиции в этом направлении.
Многие регионы уже начали внедрять инновационные решения, такие как карты жителей, которые интегрированы с банковскими картами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажиры общественного транспорта с 2013 года приобрели 52 миллиона карт «Тройка» и совершили с их помощью 20 миллиардов поездок.