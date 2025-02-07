Старовойт: безналичная оплата в общественном транспорте не заменит наличные

Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что использование безналичных форм оплаты по картам и с помощью геолокации в общественном транспорте будет продолжать активно развиваться. Однако он уточнил, что полностью отказаться от наличной оплаты не получится, передает ТАСС.