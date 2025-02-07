Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 февраля 2025

Погода в Иркутске 7 февраля 2025 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем похолодает до −15…-17 градусов, после захода солнца до −25…-27. Ветер переменный 2−7 м/с.
Погода в Иркутске 7 февраля 2025.
— Переменная облачность, небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью −26…-31, при прояснении −35…-40, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье термометр покажет −13…-18 градусов, местами −21…-26. В Усть-Кутском, Киренском, верхнеленских и северо-восточных районах после захода солнца температура опустится до −42…-47, днем −23…-28, в пониженных формах рельефа до −33. Вот что обещает погода в Иркутске 7 февраля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель во время дорожного конфликта применил аэрозоль в Иркутске.