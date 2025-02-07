Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 февраля 2025

Днем в Приангарье термометр покажет −13…-18 градусов, местами −21…-26. В Усть-Кутском, Киренском, верхнеленских и северо-восточных районах после захода солнца температура опустится до −42…-47, днем −23…-28, в пониженных формах рельефа до −33. Вот что обещает погода в Иркутске 7 февраля 2025.