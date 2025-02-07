В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий

Он выделил, что важные изменения затронули вопросы достижения воздушного превосходства, огневого контроля над противником и дезорганизации его системы управления. Среди ключевых моментов модернизации — организация контрбатарейной борьбы, использование высокоточного оружия в условиях активного радиоэлектронного противодействия, а также разработка эффективных средств защиты от беспилотников и новейших боеприпасов, таких как барражирующие мины и FPV-дроны.