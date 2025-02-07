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В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий

Эти изменения позволили ВС РФ перехватить инициативу и вести наступление почти на всех направлениях.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил России и заместитель начальника Генштаба Василий Трушин заявил, что практика ведения боевых действий российских вооруженных сил значительно изменилась в процессе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Эти изменения позволили российским войскам перехватить инициативу и вести наступление почти на всех направлениях.

Он выделил, что важные изменения затронули вопросы достижения воздушного превосходства, огневого контроля над противником и дезорганизации его системы управления. Среди ключевых моментов модернизации — организация контрбатарейной борьбы, использование высокоточного оружия в условиях активного радиоэлектронного противодействия, а также разработка эффективных средств защиты от беспилотников и новейших боеприпасов, таких как барражирующие мины и FPV-дроны.

Трушин также отметил, что были разработаны и внедрены новые подходы к подготовке пехоты в условиях роста артиллерийского воздействия и применения реактивных систем залпового огня. Кроме того, были значительно усовершенствованы методы управления войсками и огневыми средствами с использованием автоматизированных систем разведки и управления.

Кроме того, были сформированы группы, занимающиеся изучением и обобщением боевого опыта, с целью анализа тактик, применяемых на полях сражений, и использования военной техники. Основной состав этих групп формируется из научных сотрудников исследовательских институтов и преподавателей военных учебных заведений.

Трушин пояснил, что такие специалисты обеспечивают экспертный подход к анализу и обучению, что значительно повышает уровень подготовки военнослужащих.

Ранее Трушин рассказал, что российские военные ученые регулярно выезжают в войска для тестирования новых видов вооружения в условиях боевых действий. По его словам, только за последний год было проведено более 150 военно-технических экспериментов.