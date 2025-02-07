Трушин: за время СВО приняты решения по модернизации 190 образцов оружия

В числе успешных примеров модернизации Трушин отметил усиление защиты военных автомобилей путем установки бронекабин и дополнительного бронирования, а также оснащение транспортных средств средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уже на заводах. Внесены изменения и в наступательные средства — внедрение унифицированного модуля планирования и коррекции значительно увеличило дальность применения авиационных бомб, превращая их в эффективное оружие, перед которым украинская сторона пока не нашла средств защиты.