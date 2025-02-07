Количество онкозаболеваний увеличилось в Иркутской области в 2024 году

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в 2024 смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 1,6%, если сравнивать с данным 2023. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главной причин, по которой умирают люди, как в регионе, так и во всей России.