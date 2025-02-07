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Количество онкозаболеваний увеличилось в Иркутской области в 2024 году

За год выявили 11,8 тысячи случаев заболевания.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2024 году выявили 11, 8 тысячи новых случаев онкологических заболеваний. Как стало известно КП-Иркутск, это на 200 больше, если сравнивать с показателями 2023 года.

Чаще всего жители региона страдают от злокачественных новообразований кожи. На втором месте находятся опухоли молочной железы и толстой кишки, на третьем — рак легкого.

В связи с этим врачи напомнили о важности профилактических мероприятий и прохождении диспансеризации. Среди всего прочего советуют вести здоровый образ жизни, отказаться от курения табака, уделить внимание психическому здоровью, а также заниматься спортом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в 2024 смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 1,6%, если сравнивать с данным 2023. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главной причин, по которой умирают люди, как в регионе, так и во всей России.