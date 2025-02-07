Хабаровский «Амур» в овертайме уступил в тысячном матче в КХЛ

«Адмирал» переиграл в очередной раз «Амур» — 2:1. Правда, в отличии от других матчей, добиться победы «морякам» удалось лишь в овертайме, сообщает ИА PrimaMedia.
В нынешнем сезоне команды до этого матча встречались четыре раза. Пока в дальневосточном единоборстве доминируют «моряки», одержав четыре победы подряд (5:0, 5:3, 6:4, 4:1). Но к предстоящей встрече владивостокцы подходят после непростой победы над «Барысом» (4:3 ОТ). Пока «Адмирал» ведет борьбу за плей-офф, занимая восьмое место. «Амур» с 31 баллом занимает предпоследнее место в конференции «Восток».
Эта игра стала для хабаровчан 1000-й в КХЛ. Заброшенной шайбы в этой встрече пришлось ждать почти два периода. За это время команды по разу поиграли в большинстве, но результата это не принесло.
Первый раз в матче шайба побывала в воротах на 38-й минуте игры. Счет открыл «Адмирал». Шейн Принс второй матч подряд отметился заброшенной шайбой. Эта шайба стала для него четвертой за «моряков».
Борьба была вязкой, «Адмирал» больше проводил времени в атаке, имел шансы забросить вторую шайбу, но вновь подвело удаление. Второй раз за матч на скамейку штрафников отправился Джек Родуолд, и «Амур» этот шанс не упустил. Александр Гальченюк выехал из-за ворот и переиграл на пятаке голкипера владивостокцев.
За четыре секунды Шестаков мог принести победу «морякам», но бросок цели не достиг. Игра перешла в овертайм. В дополнительном периоде «Адмирал» заработал большинство, и почти сразу Степан Старков забросил победную шайбу, прервав свою безголевую серию, которая длилась 14 матчей.