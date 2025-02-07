Хабаровский «Амур» в овертайме уступил в тысячном матче в КХЛ

В нынешнем сезоне команды до этого матча встречались четыре раза. Пока в дальневосточном единоборстве доминируют «моряки», одержав четыре победы подряд (5:0, 5:3, 6:4, 4:1). Но к предстоящей встрече владивостокцы подходят после непростой победы над «Барысом» (4:3 ОТ). Пока «Адмирал» ведет борьбу за плей-офф, занимая восьмое место. «Амур» с 31 баллом занимает предпоследнее место в конференции «Восток».