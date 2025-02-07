Центр «Амурский тигр» опубликовал снимки отловленного истощённого тигрёнка

Сейчас тигрёнок находится в реабилитационном центре, где специалисты занимаются восстановлением здоровья зверя. Животное останется там, пока не наберётся сил и не подрастёт. Только после этого эксперты смогут принять решение о дальнейшей судьбе крупной кошки. Пока что из-за тяжёлого состояния сложно точно оценить её шансы на восстановление.