Центр «Амурский тигр» опубликовал снимки отловленного истощённого тигрёнка

Центр «Амурский тигр» опубликовал в своём Telegram-канале фотографии тигрёнка, которого недавно отловили в Ольгинском округе Приморского края.
Это маленькая самка возрастом около пяти месяцев. Когда её обнаружили, она была сильно обезвожена и критически истощена. Вес животного всего 24 килограмма.
Сейчас тигрёнок находится в реабилитационном центре, где специалисты занимаются восстановлением здоровья зверя. Животное останется там, пока не наберётся сил и не подрастёт. Только после этого эксперты смогут принять решение о дальнейшей судьбе крупной кошки. Пока что из-за тяжёлого состояния сложно точно оценить её шансы на восстановление.
Местные жители заметили тигрёнка несколько дней назад на территории населённого пункта и сообщили об этом в охотнадзор. Отлов провели специалисты Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края при поддержке сотрудников Центра «Амурский тигр».
В столь юном возрасте тигрёнок обычно ещё остаётся под опекой матери. Возможно, с тигрицей произошла какая-то беда.