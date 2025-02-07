Международный уровень: новый спортивный объект построят в столице Приморья

Новый спортивный объект появится во Владивостоке. По поручению президента России в столице ДФО построят современный экстрим-центр по международному стандарту, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Спортивный хаб площадью 11 тысяч квадратных метров планируют возвести на территории муниципального участка в пределах кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Здесь появятся зоны как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов, а также пространство для отдыха. Работы хотят разделить на два этапа.
Для реализации проекта выделен казначейский кредит на сумму 90 миллионов рублей. В министерстве физической культуры и спорта по краю сообщили, что начало строительства запланировано на второй квартал 2025 года:
«Создание экстрим-парка на острове Русский станет необходимым шагом в развитии спортивного костюма Владивостока. Жители и гости города получают возможность реализовать экстремальные виды спорта на возможностях мирового уровня», — добавили в ведомстве.