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Международный уровень: новый спортивный объект построят в столице Приморья

По поручению президента РФ во Владивостоке построят экстрим-центр.

Источник: Комсомольская правда

Новый спортивный объект появится во Владивостоке. По поручению президента России в столице ДФО построят современный экстрим-центр по международному стандарту, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Спортивный хаб площадью 11 тысяч квадратных метров планируют возвести на территории муниципального участка в пределах кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Здесь появятся зоны как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов, а также пространство для отдыха. Работы хотят разделить на два этапа.

Для реализации проекта выделен казначейский кредит на сумму 90 миллионов рублей. В министерстве физической культуры и спорта по краю сообщили, что начало строительства запланировано на второй квартал 2025 года:

«Создание экстрим-парка на острове Русский станет необходимым шагом в развитии спортивного костюма Владивостока. Жители и гости города получают возможность реализовать экстремальные виды спорта на возможностях мирового уровня», — добавили в ведомстве.

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