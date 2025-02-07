Международный уровень: новый спортивный объект построят в столице Приморья

Спортивный хаб площадью 11 тысяч квадратных метров планируют возвести на территории муниципального участка в пределах кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Здесь появятся зоны как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов, а также пространство для отдыха. Работы хотят разделить на два этапа.