В 2024 году российские ученые провели анализ более 90 образцов иностранного вооружения и военной техники, что, по словам председателя военно-научного комитета Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Василия Трушиная, позволило значительно улучшить эффективность боевых действий на территории Украины.
В интервью газете «Красная звезда» он отметил, что регулярные поставки оружия Украине от западных стран хранят свои плоды, предоставив уникальную возможность для изучения захваченного у противника оборудования.
В числе исследованных образцов были такие известные единицы, как оперативно-тактическая ракета ATACMS, 155-мм буксируемая гаубица М777, а также несколько моделей противотанковых ракетных комплексов и защищённых автомобилей. Трушин подчеркнул, что результаты этих исследований значительно способствовали разработке тактико-технических требований к новым российским вооружениям, создаваемым как по государственным контрактам, так и в рамках частных инициатив.
Параллельно российские военные аналитики разрабатывают рекомендации, направленные на выявление слабых мест в вооружении противника и способы эффективной борьбы с его техникой. Это позволяет российским войскам более обоснованно планировать свои действия на поле боя, улучшая общую координацию усилий и оперативность в выполнении поставленных задач.
Ранее Трушин рассказал, что с начала специальной военной операции было разработано и передано войскам более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению боевых действий, а также дополнений к действующим боевым уставам и руководствам.