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В челябинской школе произошла драка между учеником и охранником

Инцидент в одном из образовательных учреждений Челябинска прокомментировали в региональном министерстве образования.

В том, что произошло между сотрудником частного охранного предприятия и школьником, сейчас разбираются специальные службы. В любом случае, что бы не стало причиной столкновения, власти считают ситуацию в принципе недопустимой. Охранник был отстранен от работы, родители ученика проинформированы, а ситуацию сейчас разбирают не только правоохранительные органы, но и психологи.

Отметим, что инцидент произошел в челябинской школе № 109. Как сообщают СМИ, охранник подошел к подросткам, чтобы сделать замечание ученикам, между которыми началась ссора, в результате это уже вылилось в столкновение между взрослым и школьником.