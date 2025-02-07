В челябинской школе произошла драка между учеником и охранником

В том, что произошло между сотрудником частного охранного предприятия и школьником, сейчас разбираются специальные службы. В любом случае, что бы не стало причиной столкновения, власти считают ситуацию в принципе недопустимой. Охранник был отстранен от работы, родители ученика проинформированы, а ситуацию сейчас разбирают не только правоохранительные органы, но и психологи.