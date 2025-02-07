В России может появиться химиотерапия, не вызывающая выпадения волос

Ученые продолжают усилия по снижению побочных эффектов химиотерапии, включая такие неприятные последствия, как выпадение волос. Об этом сообщил Андрей Каприн, генеральный директор НМИЦ радиологии и главный внештатный онколог Минздрава России, в интервью РИА Новости.
Каприн отметил, что несмотря на высокую эффективность химиотерапии в борьбе с раком, она сопровождается различными побочными эффектами, такими как тошнота, утомляемость и угнетение иммунной системы.
Каприн также добавил, что в последние годы в области онкологии активно разрабатываются новые подходы к лекарственному лечению. В числе таких решений — создание новых классов препаратов, таких как таргетная и радионуклидная терапия, которые обеспечивают более целенаправленное воздействие на опухолевые клетки, снижая при этом повреждения здоровых тканей.
Также ведутся исследования по разработке методов, которые помогут уменьшить негативное воздействие химиотерапевтических средств на здоровые клетки. Однако Каприн подчеркнул, что подобные технологии требуют времени для проведения научных изысканий и клинических испытаний, прежде чем они смогут быть внедрены в практику.
Ранее стало известно, что почти половина россиян (48%) не в курсе, что раннее выявление рака возможно через бесплатное ежегодное медицинское обследование. Более того, 54% из них ни разу не проходили диагностику для раннего обнаружения онкозаболеваний, как на бесплатной, так и на платной основе.