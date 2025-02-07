В России может появиться химиотерапия, не вызывающая выпадения волос

Ранее стало известно, что почти половина россиян (48%) не в курсе, что раннее выявление рака возможно через бесплатное ежегодное медицинское обследование. Более того, 54% из них ни разу не проходили диагностику для раннего обнаружения онкозаболеваний, как на бесплатной, так и на платной основе.