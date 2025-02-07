Справки об инвалидности хабаровчане смогут получать через Госуслуги

— Механизмы определения инвалидности и получения средств для реабилитации постоянно улучшаются. Необходимо сделать все шаги для получения помощи людям с инвалидностью максимально простыми и удобными. С 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет доступна на портале Госуслуг. При этом у граждан останется возможность получить подтверждение инвалидности в бумажном виде по желанию. По сути, это будет выписка из реестра, содержащая всю информацию, которая сейчас есть в бумажной справке, — прокомментировал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.