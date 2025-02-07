Справки об инвалидности хабаровчане смогут получать через Госуслуги

В Хабаровском крае, как и в целом в России, получить справку об установлении инвалидности станет намного проще. Сейчас людям с ограниченными возможностями здоровья приходится лично посещать комиссии для подтверждения своего статуса. Министерство труда и социальной защиты населения РФ запустило механизм, который сделает этот процесс дистанционным. Через Госуслуги документ инвалиды смогут получать с 1 марта 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Механизмы определения инвалидности и получения средств для реабилитации постоянно улучшаются. Необходимо сделать все шаги для получения помощи людям с инвалидностью максимально простыми и удобными. С 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет доступна на портале Госуслуг. При этом у граждан останется возможность получить подтверждение инвалидности в бумажном виде по желанию. По сути, это будет выписка из реестра, содержащая всю информацию, которая сейчас есть в бумажной справке, — прокомментировал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
Постановление правительства страны о переходе на цифровые справки об инвалидности уже подписано и опубликовано на официальном портале правовых актов. В соответствии с этим документом, правила определения инвалидности приводятся в соответствие с действующим законодательством. Также уточняются процедуры межведомственного электронного взаимодействия и информирования граждан о ходе проведения медико-социальной экспертизы на портале Госуслуг.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации продолжает работу по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время большинство медико-социальных экспертиз проводится в заочном формате по желанию граждан на основе предоставленных медицинских документов. После установления инвалидности гражданину выдаётся справка об инвалидности в бумажном виде лично или она может быть отправлена по почте.