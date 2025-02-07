Жители Хабаровского края могут подать заявление о ДТП в страховую онлайн

С 1 января упростилось получение возмещения убытков по ОСАГО. Теперь автовладельцы могут подавать заявления через сайты или мобильные приложения своих страховых компаний. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ранее дистанционно можно было подавать заявление только при оформлении аварии по электронному европротоколу и через Госуслуги. Теперь же, независимо от того, как было оформлено ДТП, водители могут подавать заявления онлайн.
Чтобы подать заявление, нужно зайти в личный кабинет на сайте страховщика или в его приложении. Затем нужно заполнить электронную форму, указать номер европротокола и прикрепить скан-копии необходимых документов. Осмотр поврежденного автомобиля может проходить удаленно, но страховщик также может провести осмотр лично.
Важно отметить, что возможность подать документы в офисе страховщика остается. Водитель может в любой момент изменить способ взаимодействия со страховщиком, например, перейти с онлайн-заявки на личное обращение в офис или наоборот.