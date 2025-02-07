Жителей Хабаровского края позвали в волонтёрский корпус 80-летия Победы

Хабаровчане и жители края могут присоединиться к Международному волонтёрскому корпусу 80-летия Победы. В течение года более 500 тысяч добровольцев со всей России и других стран будут работать на мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Второй мировой войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».