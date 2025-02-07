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Жителей Хабаровского края позвали в волонтёрский корпус 80-летия Победы

Люди будут работать на мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Источник: Волонтёры Победы

Хабаровчане и жители края могут присоединиться к Международному волонтёрскому корпусу 80-летия Победы. В течение года более 500 тысяч добровольцев со всей России и других стран будут работать на мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Второй мировой войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Хабаровском крае действует региональный центр по подготовке волонтёрского корпуса. Во время обучения добровольцы обмениваются лучшими практиками по организации работы в сфере сохранения исторической памяти. В курс обучения также включат исторический минимум с информацией об основных датах и сражениях Великой Отечественной и Второй мировой войн.

В течение 2025 года добровольцы будут сопровождать основные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы: «Поезд Победы», «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Георгиевская лента», «Сад памяти».

Присоединиться к Международному волонтёрскому корпусу могут жители края в возрасте от 14 лет. Подать заявку на вступление можно на сайте.

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