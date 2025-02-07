Снегопад добавил риска — МЧС предупредило о сходе снега с крыш

В восточных районах Хабаровского края после снежного циклона возможен сход снежных масс с крыш зданий, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Наибольшую опасность представляет скопление снега и льда на карнизах, навесах и козырьках домов. Спасатели призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Во время движения по тротуару важно обращать внимание на крыши и карнизы зданий. Если наверху слышен подозрительный шум, не стоит останавливаться и смотреть вверх. Спасатели советуют прижаться к стене — козырек крыши может защитить от падения снега.
Основные рекомендации:
Двигаться на безопасном расстоянии от стен зданий,
Не использовать наушники, чтобы вовремя услышать подозрительные звуки,
Не оставлять автомобили вблизи зданий, на крышах которых образовались снежные навесы.
Если из-за схода снега или льда пострадал человек, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Особое внимание спасатели рекомендуют уделить детям — объяснить им правила поведения и не оставлять их без присмотра.
Владельцам частных домов и специалистам управляющих компаний напоминают о необходимости регулярной очистки крыш. Территория для сброса снега должна быть огорожена лентой, а в опасных местах необходимо установить предупреждающие знаки.
Спасатели подчеркивают: своевременные меры помогут избежать травм и других последствий.