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Снегопад добавил риска — МЧС предупредило о сходе снега с крыш

Что советуют спасатели и как избежать опасности на улице.

Источник: МЧС РФ

В восточных районах Хабаровского края после снежного циклона возможен сход снежных масс с крыш зданий, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Наибольшую опасность представляет скопление снега и льда на карнизах, навесах и козырьках домов. Спасатели призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Во время движения по тротуару важно обращать внимание на крыши и карнизы зданий. Если наверху слышен подозрительный шум, не стоит останавливаться и смотреть вверх. Спасатели советуют прижаться к стене — козырек крыши может защитить от падения снега.

Основные рекомендации:

Двигаться на безопасном расстоянии от стен зданий,

Не использовать наушники, чтобы вовремя услышать подозрительные звуки,

Не оставлять автомобили вблизи зданий, на крышах которых образовались снежные навесы.

Если из-за схода снега или льда пострадал человек, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Особое внимание спасатели рекомендуют уделить детям — объяснить им правила поведения и не оставлять их без присмотра.

Владельцам частных домов и специалистам управляющих компаний напоминают о необходимости регулярной очистки крыш. Территория для сброса снега должна быть огорожена лентой, а в опасных местах необходимо установить предупреждающие знаки.

Спасатели подчеркивают: своевременные меры помогут избежать травм и других последствий.

МЧС