До трёх лет без полётов: В России хотят ужесточить наказание для авиадебоширов

Недавно на рейсе Нижнекамск — Москва произошёл как раз такой случай, за который один из пассажиров мог бы на три года забыть о полётах. Речь идёт о нетрезвом мужчине, что заявил о бомбах на борту самолёта. Из-за угроз неадеквата пилоты были вынуждены экстренно посадить воздушное судно. Взрывных устройств внутри так и не нашли, а дебошира задержали. Хулиганом оказался руководитель компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов. Теперь ему могут дать пять лет тюрьмы за такой розыгрыш.