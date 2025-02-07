Школьнице, наступившей на стекло в реке, выплатят 100 тысяч в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском школьнице выплатят моральную компенсацию. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в июне 2024 13-летняя девушка отдыхала в оздоровительном лагере. Решила искупаться в речке Хайтинка, однако наступила на стекло, поранила ногу.
— Девочке оказали первичную медико-санитарную помощь, однако в больницу не доставляли. В дальнейшем ей потребовалось проведение операции, — рассказывают в ведомстве.
Мама девушки обратилась за помощью, тогда прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации с учреждения. Требование удовлетворили, сибирячка получит 100 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дело о многомиллионном мошенничестве с домом иностранки передали в суд Иркутска. Обвиняемый предоставил председателю садоводства поддельное заявление о приобретении недостроенного дома и права пользования земельным участком под ним.