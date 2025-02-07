Красноярка Инга Демчук расплакалась на шоу «Большие девочки»

Последние две недели Инга регулярно плачет. Причиной стало то, что девочки-соперницы не дают девушке право позвонить маленькому сыну. Дело в том, что звонить может лишь одна участница за неделю. Красноярка отмечает, что девушки не являются матерями и не могут понять, как сильно ей нужен этот разговор.