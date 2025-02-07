Красноярка Инга Демчук расплакалась на шоу «Большие девочки»

За приз в размере 1 млн рублей и стройность борется красноярка — 25-летняя Инга Демчук.
На проект девушка пришла в весе 137 килограмм. Девушка мотивирована похудеть, чтобы показать пример своему сыну. Она хочет, чтобы он гордился мамой и не стеснялся ее.
Последние две недели Инга регулярно плачет. Причиной стало то, что девочки-соперницы не дают девушке право позвонить маленькому сыну. Дело в том, что звонить может лишь одна участница за неделю. Красноярка отмечает, что девушки не являются матерями и не могут понять, как сильно ей нужен этот разговор.
Отметим, что, несмотря на слезы, девушка показывает отличные результаты. За эту неделю Инге удалось сбросить 3 килограмма, а также выиграть два испытания, заполучив бонусные 2 килограмма. Сейчас вес девушки составляет 128 килограмм без бонусов.