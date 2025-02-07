Соцсети: В Хабаровске Южный снова стал неприступным

Снежный циклон третий день держит Хабаровск в осаде. Утром 7 февраля жители Южного микрорайона столкнулись с полной блокадой. В 10:50 в чате «Хабарейро» сообщили, что фуры не могут подняться в горку, а пассажиры сами толкали автобус.
В чате «Хабарейро» поделились новым «правилом движения»: тротуаров в Южном больше нет, поэтому пешеходам приходится идти прямо по проезжей части вместе с машинами. «Сегодня в этот снежный ад на Краснореченской присоединилась и улица Запарина».
Самая популярная рекомендация среди пользователей: «Южный, разворачивайтесь, пробка из-за автобусов, которые просто не могут подняться на горку».
Жители Южного снова оказались в безвыходном положении — автобусы застревают в снегу и превращаются в пробки на колесах. Причину описали очевидцы: «На Краснореченской остановка Сурикова стала ловушкой для общественного транспорта — вытаскивать автобусы приходится джипами!».
«Южный никому не нужный» — в этот раз эта шутка звучит особенно актуально. Автобусы на маршруте проезжают мимо остановок — они просто переполнены. В 10:47 пользователи «Интересного Хабаровска» писали: «Автобусы мимо проезжают, потому что битком!».
На проспекте 65-летия Победы правая полоса оказалась полностью перекрыта. «Пробка тянется до улицы Морозова Павла Леонтьевича», — сообщили в 10:29 в чате «ДПС Контроль-ХабароVск».
Ситуация в городе в целом накаляется. Вчера Хабаровск стоял в 12-балльных пробках — многие не смогли добраться до дома после работы. Сегодняшнее утро началось с новой битвы за дороги: жители Ильинки с трудом добирались в центр.
Маршрутные автобусы массово проезжают мимо остановок, так как переполнены.
На фоне этого мэр Хабаровска попытался «отправить чиновников на уборку улиц». Вот только вопрос, смогут ли они сами доехать до работы.
Мэрия между тем отчитывается: за вчерашний день на улицы вышли 76 единиц техники. Видимо, им придется работать еще более интенсивно, чтобы освободить Южный и другие районы города из снежного плена. Люди массово опаздывают на работу, а транспортная система города едва справляется с нагрузкой.