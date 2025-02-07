Соцсети: В Хабаровске Южный снова стал неприступным

Мэрия между тем отчитывается: за вчерашний день на улицы вышли 76 единиц техники. Видимо, им придется работать еще более интенсивно, чтобы освободить Южный и другие районы города из снежного плена. Люди массово опаздывают на работу, а транспортная система города едва справляется с нагрузкой.