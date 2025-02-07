Сигареты ударили по кошельку россиян

По данным системы маркировки «Честный знак», больше всего курят в Магаданской области (120,9 тысяч пачек на 1000 человек), Камчатском крае (115,7 тысяч) и Забайкалье (108,7 тысяч), которое впервые вошло в тройку лидеров. Еще несколько дальневосточных регионов входят в ТОП-10 по количеству курильщиков.
Рост расходов объясняют обелением рынка: доля нелегальной продукции за пять лет снизилась с 15,6% до 10,8%, что увеличило легальные продажи на 9,8%. Еще один фактор — рост минимальной цены: с 2025 года пачка не может стоить дешевле 135 рублей.
Эксперты прогнозируют, что траты на сигареты продолжат расти, несмотря на ужесточение регулирования.