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Сигареты ударили по кошельку россиян

Россияне в 2024 году потратили на сигареты 1,4 трлн рублей, что на 18,9% больше, чем годом ранее, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По данным системы маркировки «Честный знак», больше всего курят в Магаданской области (120,9 тысяч пачек на 1000 человек), Камчатском крае (115,7 тысяч) и Забайкалье (108,7 тысяч), которое впервые вошло в тройку лидеров. Еще несколько дальневосточных регионов входят в ТОП-10 по количеству курильщиков.

Рост расходов объясняют обелением рынка: доля нелегальной продукции за пять лет снизилась с 15,6% до 10,8%, что увеличило легальные продажи на 9,8%. Еще один фактор — рост минимальной цены: с 2025 года пачка не может стоить дешевле 135 рублей.

Эксперты прогнозируют, что траты на сигареты продолжат расти, несмотря на ужесточение регулирования.