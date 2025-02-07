В Омске могут ликвидировать сеть магазинов «Светофор»

ФНС приняла решение о ликвидации компании, владеющей сетью дисконтных магазинов «Светофор». Причиной стали ложные сведения об адресе юридического лица, зарегистрированного в Ярославле.
По данным издания «РБК» сеть объявила о закрытии сразу в нескольких городах центральной части России и Северо-Западном федеральных округах.
Интересно, что у Роспотребнадзора также накопились вопросы к популярному у омичей магазину. Специалисты не раз выявляли многочисленные нарушения санитарных норм в нескольких точках «Светофора» в разных городах России. Отмечалось, что в некоторых точках торговали просроченной продукцией.
В Омской области на данный момент по данным 2GIS работают не менее 13-ти торговых точек «Светофора». Данных о закрытии доступного дискаунтера на территории нашего региона пока нет.
Ранее мы сообщали, что сеть магазинов «Победа» в Омске прекратит свое существование.