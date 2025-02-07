В Омске могут ликвидировать сеть магазинов «Светофор»

Интересно, что у Роспотребнадзора также накопились вопросы к популярному у омичей магазину. Специалисты не раз выявляли многочисленные нарушения санитарных норм в нескольких точках «Светофора» в разных городах России. Отмечалось, что в некоторых точках торговали просроченной продукцией.