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В Омске могут ликвидировать сеть магазинов «Светофор»

К торговой сети есть вопросы от ФНС.

Источник: Комсомольская правда

ФНС приняла решение о ликвидации компании, владеющей сетью дисконтных магазинов «Светофор». Причиной стали ложные сведения об адресе юридического лица, зарегистрированного в Ярославле.

По данным издания «РБК» сеть объявила о закрытии сразу в нескольких городах центральной части России и Северо-Западном федеральных округах.

Интересно, что у Роспотребнадзора также накопились вопросы к популярному у омичей магазину. Специалисты не раз выявляли многочисленные нарушения санитарных норм в нескольких точках «Светофора» в разных городах России. Отмечалось, что в некоторых точках торговали просроченной продукцией.

В Омской области на данный момент по данным 2GIS работают не менее 13-ти торговых точек «Светофора». Данных о закрытии доступного дискаунтера на территории нашего региона пока нет.

Ранее мы сообщали, что сеть магазинов «Победа» в Омске прекратит свое существование.