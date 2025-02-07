Снежные выходные ожидаются в Приморье — прогноз

В предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, погодные условия в Приморском крае будут разнообразными. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в Примгидромете.
В субботу под воздействием высотной ложбины местами ожидается снег. Ночь будет облачной с умеренными морозами: −10…-18 °С, на восточном побережье −6…-9 °С. Днем температура поднимется до −1…-6 °С, в центральных районах −7…-10 °С.
В воскресенье ложбина покинет территорию Приморья, и начнет действовать антициклон. Атмосферное давление начнет расти. Снег прекратится, а облака разойдутся. Ночные морозы усиливаются: минимальная температура −15…-21 °С, в горных районах −22…-28 °С, на побережье −10…-15 °С. Дневные температуры будут также на 1−4 градуса ниже, чем в субботу.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Ночью и утром температура воздуха составит −11…-14 °С, в послеобеденные часы ожидается потепление до −5…-8 °С.