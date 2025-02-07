Снежные выходные ожидаются в Приморье — прогноз

В воскресенье ложбина покинет территорию Приморья, и начнет действовать антициклон. Атмосферное давление начнет расти. Снег прекратится, а облака разойдутся. Ночные морозы усиливаются: минимальная температура −15…-21 °С, в горных районах −22…-28 °С, на побережье −10…-15 °С. Дневные температуры будут также на 1−4 градуса ниже, чем в субботу.