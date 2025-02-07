Омич потерял 697 тысяч на фальшивой бирже криптовалют

В поисках легких денег омич больше двух месяцев вкладывал финансы в фальшивую биржу криптовалют. Неизвестные предложили подключиться к брокерской площадке в интернете. Очень быстро вложения омича в виртуальном личном кабинете росли.
Мужчина вложил все деньги, но когда возникла необходимость вывести вложенные средства, аккаунт биржи оказался заблокирован. В общей сложности омич потерял 697 тысяч рублей.
На сообщения лже-брокеры не отвечали. Омские полицейские начали расследование уголовного дела.
Ранее мы рассказывали, как мошенники пытаются обмануть омичей с помощью писем о мобилизации.