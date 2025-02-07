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Омич потерял 697 тысяч на фальшивой бирже криптовалют

Почти два месяца мужчина регулярно вкладывал деньги, чтобы получить прибыль.

Источник: Комсомольская правда

В поисках легких денег омич больше двух месяцев вкладывал финансы в фальшивую биржу криптовалют. Неизвестные предложили подключиться к брокерской площадке в интернете. Очень быстро вложения омича в виртуальном личном кабинете росли.

Мужчина вложил все деньги, но когда возникла необходимость вывести вложенные средства, аккаунт биржи оказался заблокирован. В общей сложности омич потерял 697 тысяч рублей.

На сообщения лже-брокеры не отвечали. Омские полицейские начали расследование уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как мошенники пытаются обмануть омичей с помощью писем о мобилизации.