Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб

А в недавнем матче против «Виннипег Джетс» Овечкин не только ещё на шаг приблизился к титулу лучшего снайпера в истории НХЛ, но и показал богатырскую силу. Россиянин за четыре секунды сбил с ног сразу двух игроков противоположной команды.