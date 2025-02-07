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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил серию матчей с забитыми голами до четырёх. Россиянин отправил очередную шайбу в ворота «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Life.ru

Воспитанник московского «Динамо» отличился в конце первого периода, сравняв счёт точным броском с ближней дистанции. Теперь в копилке нападающего 879 шайб, и от рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки его отделяют всего 15 голов.

879-й гол Овечкина в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals.

Матч продолжается, «Филадельфия» лидирует со счётом 3:2, причём дубль в составе «Флайерз’оформил россиянин Матвей Мичков. Впереди третий период.

А в недавнем матче против «Виннипег Джетс» Овечкин не только ещё на шаг приблизился к титулу лучшего снайпера в истории НХЛ, но и показал богатырскую силу. Россиянин за четыре секунды сбил с ног сразу двух игроков противоположной команды.