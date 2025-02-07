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Банк оштрафовали за постоянные звонки сыну умершей женщины в Иркутской области

Работники организации просили погасить долг сибирячки.
Источник: ГУФССП России по Иркутской области

В Приангарье один из банков получил крупный штраф. Как сообщает ИА Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области, работники кредитной организации требовали у сына умершей женщины выплатить ее долг.

— В разное время суток ему поступали звонки с требованием оплатить задолженность. Неоднократные просьбы прекратить нарушения законодательства были проигнорированы, — уточнили в агентстве.

После обращения сибиряка судебные приставы составили административный протокол. В итоге банк оштрафовали на 100 тысяч рублей. На сегодняшний день вся сумма выплачена в полном объеме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 13-летней школьнице, наступившей на стекло в реке, выплатят 100 тысяч в Усолье-Сибирском.