Банк оштрафовали за постоянные звонки сыну умершей женщины в Иркутской области

В Приангарье один из банков получил крупный штраф. Как сообщает ИА Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области, работники кредитной организации требовали у сына умершей женщины выплатить ее долг.
— В разное время суток ему поступали звонки с требованием оплатить задолженность. Неоднократные просьбы прекратить нарушения законодательства были проигнорированы, — уточнили в агентстве.
После обращения сибиряка судебные приставы составили административный протокол. В итоге банк оштрафовали на 100 тысяч рублей. На сегодняшний день вся сумма выплачена в полном объеме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 13-летней школьнице, наступившей на стекло в реке, выплатят 100 тысяч в Усолье-Сибирском.