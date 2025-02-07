Жительнице Ачинска вернут трехкратную стоимость курса по маникюру

В Ачинске местной жительнице вернут трехкратную стоимость курса по маникюру. Как рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края, горожанка загорелась идеей освоить новую специальность и заключила договор на обучение ногтевому сервису, заплатив 30 тысяч рублей.