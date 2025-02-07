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Жительнице Ачинска вернут трехкратную стоимость курса по маникюру

Трехкратную стоимость курса обучения по ногтевому сервису вернут жительнице Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске местной жительнице вернут трехкратную стоимость курса по маникюру. Как рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края, горожанка загорелась идеей освоить новую специальность и заключила договор на обучение ногтевому сервису, заплатив 30 тысяч рублей.

Однако из-за болезни посетить занятия она смогла только пять раз. Женщина решила расторгнуть договор и вернуть деньги. Ее требования проигнорировали.

При этом предпринимательскую деятельность мастер маникюра прекратила еще в 2019 году, но продолжала оказывать платные услуги. Специалисты ведомства помогли пострадавшей составить исковое заявление в суд.

В итоге суд решил, что предпринимательница должна вернуть женщине 93 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что норильчанин отсудил почти 140 тысяч рублей за некачественные юридические услуги.