Жительнице Ачинска вернут трехкратную стоимость курса по маникюру

В Ачинске местной жительнице вернут трехкратную стоимость курса по маникюру. Как рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края, горожанка загорелась идеей освоить новую специальность и заключила договор на обучение ногтевому сервису, заплатив 30 тысяч рублей.
Однако из-за болезни посетить занятия она смогла только пять раз. Женщина решила расторгнуть договор и вернуть деньги. Ее требования проигнорировали.
При этом предпринимательскую деятельность мастер маникюра прекратила еще в 2019 году, но продолжала оказывать платные услуги. Специалисты ведомства помогли пострадавшей составить исковое заявление в суд.
В итоге суд решил, что предпринимательница должна вернуть женщине 93 тысячи рублей.
Ранее мы писали, что норильчанин отсудил почти 140 тысяч рублей за некачественные юридические услуги.