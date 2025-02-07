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Монеточка погасила штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

В январе этого года московские судебные приставы возбудили на нее исполнительное производство о взыскании долга.

Певица Елизавета Гырдымова*, выступающая под псевдонимом Монеточка*, выплатила штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента, следует из материалов, доступных РИА Новости.

В июне 2023 года суд назначил ей административное взыскание за нарушение требования о плашке иноагента. В январе 2024 года московские судебные приставы инициировали исполнительное производство для принудительного взыскания задолженности.

Однако спустя месяц, 5 февраля, производство было завершено, так как артистка полностью погасила долг.

Ранее Минцифры РФ подготовило форму маркировки сообщений, содержащих материалы иностранных агентов.

*Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов.

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