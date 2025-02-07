В Росатоме построили плазменный двигатель для дальних космических перелетов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые Росатома разработали плазменный двигатель для дальних космических перелетов. Как сообщает пресс-служба научного дивизиона госкорпорации, уже построен лабораторный прототип установки.
«Ученые Росатома создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного ракетного двигателя на базе магнитно-плазменного ускорителя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/ с). Применение таких двигателей позволит России в будущем выйти на новый уровень в освоении дальнего космоса. Работа велась в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий в России, которая в 2025 году стала частью нового национального проекта технологического лидерства “Новые атомные и энергетические технологии”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, достигает 300 кВт. Такие двигатели дают возможность разогнать космический аппарат в космическом пространстве до скоростей, недоступных химическим двигателям, а также позволяют эффективно использовать запас топлива, в десятки раз сокращая его потребность. Создание прототипа — один из наиболее важных этапов проекта, поскольку он определяет, будет ли в дальнейшем такой двигатель пригоден для космических «ядерных буксиров», возможно ли будет снизить затраты на их производство в целом.
«Сейчас полет на Марс на обычных двигателях может занимать почти год в одну сторону, что опасно для космонавтов из-за космического излучения и воздействия радиации. Использование же плазменных двигателей может сократить миссию до 30−60 дней, то есть можно будет отправить космонавта к Марсу и обратно», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора по науке научного института Росатома в Троицке Алексея Воронова.
Для испытаний создаваемого прототипа плазменного ракетного двигателя и подобных устройств на площадке в Троицке монтируется масштабный экспериментальный стенд. Диаметр ключевого оборудования стенда — вакуумной камеры — составляет 4 м, длина — 14 м. Она оснащена уникальными системами высокопроизводительной вакуумной откачки и отведения тепла, благодаря которым возможна имитация условий космического пространства.