Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

Минтранс РФ ранее анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией в мае этого года. Старовойт отметил, что основной перевозчиком станет российская компания «ЮВТ Аэро», при этом как минимум еще две авиакомпании выразили интерес к новому маршруту.