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Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов.

В пятницу планируется тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт во время встречи с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.

Минтранс РФ ранее анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией в мае этого года. Старовойт отметил, что основной перевозчиком станет российская компания «ЮВТ Аэро», при этом как минимум еще две авиакомпании выразили интерес к новому маршруту.

Гунба подчеркнул, что данный проект будет способствовать укреплению связей с Россией и положительно скажется на экономическом развитии республики. Аэропорт Сухума оставался закрытым для полетов с 1993 года.

Ранее эксперт назвал курорты Кубани, на которых туристы планируют отдохнуть летом.