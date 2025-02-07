Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

В пятницу планируется тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт во время встречи с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.
Минтранс РФ ранее анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией в мае этого года. Старовойт отметил, что основной перевозчиком станет российская компания «ЮВТ Аэро», при этом как минимум еще две авиакомпании выразили интерес к новому маршруту.
Гунба подчеркнул, что данный проект будет способствовать укреплению связей с Россией и положительно скажется на экономическом развитии республики. Аэропорт Сухума оставался закрытым для полетов с 1993 года.
Ранее эксперт назвал курорты Кубани, на которых туристы планируют отдохнуть летом.