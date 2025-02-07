В Башкирии закрывающиеся рынки могут заменить сельхозярмарки

Если в 2007 году их было 111, то в декабре 2024 года осталось всего 32, включая 21 сельскохозяйственный, 9 универсальных и 2 специализированных. При этом в Уфе и Стерлитамаке классических розничных и сельхозрынков не осталось вообще, а объекты с названием «рынок» фактически являются торгово-сервисными комплексами.
Об этом на заседании комитета Госсобрания РБ по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму сообщил и.о. министра торговли и услуг республики Алексей Гусев.
По его словам, уменьшение числа рынков связано с высокой конкуренцией со стороны крупных супермаркетов и онлайн-ритейлеров, зачастую предлагающих больший ассортимент по более низким ценам.
Другой момент связан с нормами федерального законодательства, предписывающего размещать розничные рынки только в капитальных строениях. До 1 января 2025 года в некапитальных постройках могли работать рынки в населенных пунктах с числом жителей менее 100 тысяч человек, но в этом году такое послабление было отменено. Сейчас на территории населенных пунктов Башкирии, где проживает менее 100 тысяч человек, есть 17 сельхозрынков, и 5 из них не имеют капитальных зданий.
Кроме того, федеральное законодательство с 1 марта 2025 года требует от продавцов розничных рынков обязательное использование контрольно-кассовой техники. Соблюдение этого требования должны проверять компании, управляющие торговыми объектами, которые будут нести ответственность за нарушения закона.
Эти требования могут привести к дальнейшему уменьшению числа классических рынков, работающих в малых городах и районах Башкирии. По словам Алексея Гусева, решением вопроса с доступом к торговым местам производителей небольших объемов продуктов может стать проведение сельхозярмарок, торговать на которых значительно проще. Сейчас в нашем регионе есть 300 ярмарочных площадок, в том числе 38 для постоянных ярмарок и 262 — выходного дня. На этих площадках предусмотрено более 13 тысяч торговых мест. В 2024 году в Башкирии прошло более 23 тысяч ярмарок.
Также в муниципалитетах создаются специальные места для торговли продуктами фермеров и садоводов. Сейчас уже создано 305 таких площадок с более чем 4 тысячами торговых мест.
Как отметил Алексей Гусев, в конце 2024 года общая доля рынков и ярмарок в товарообороте Башкирии составляла 3,8%.