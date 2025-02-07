В Башкирии закрывающиеся рынки могут заменить сельхозярмарки

Другой момент связан с нормами федерального законодательства, предписывающего размещать розничные рынки только в капитальных строениях. До 1 января 2025 года в некапитальных постройках могли работать рынки в населенных пунктах с числом жителей менее 100 тысяч человек, но в этом году такое послабление было отменено. Сейчас на территории населенных пунктов Башкирии, где проживает менее 100 тысяч человек, есть 17 сельхозрынков, и 5 из них не имеют капитальных зданий.