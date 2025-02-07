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Российский танкер «Хатанга» уберут из порта Гдыни после многолетней стоянки

Министерство инфраструктуры Польши сообщило о требовании властей города Гдыня убрать из порта российский танкер «Хатанга», который стоит там с 2017 года. Морская гавань должна привести постановление в исполнение в течение трёх месяцев.

Источник: Life.ru

В морском управлении Гдыни уверены, что корабль угрожает безопасности судоходства.

«Кроме того, управление потребует от российского судовладельца возмещения убытков за весь период стоянки судна в порту», — говорится в сообщении.

Напомним, что судно задержали после неудовлетворительных результатов государственного портового контроля. Прежний владелец — ПАО «Мурманское морское пароходство» — обанкротился в 2020 году.

Ранее Дания усилила наблюдение за судами с российской нефтью у порта Скаген. Меры направлены на обеспечение безопасности мореплавания и защиту окружающей среды, утверждает Копенгаген.