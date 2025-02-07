Гранатометчик Владимир Бумбошкин из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Владимир Бумбошкин из Ольхонского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Как сообщил КП-Иркутск мэр района Андрей Тыхеев, мужчина был гранатометчиков, рядовым 74 отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Сибиряк родился в селе Черноруд, в 2002 окончил школу, после чего ушел срочником в армию. Служил в войсках ВДВ в Бердске Новосибирской области.
— По состоянию здоровья завершил службу досрочно. Вернулся домой, создал семью. В разные периоды занимался рыбалкой, строительством, работал тренером по хоккею, оператором, лепщиком. В зону СВО ушел, подписав контракт, в июне 2023, — рассказывает Андрей Тыхеев.
Владимир Бумбошкин погиб при выполнении боевого задания 24 июля 2023. Родные отмечают, что он был чутким и заботливым сыном, братом, отцом и другом. Героя проводили в последний путь 6 февраля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Руслан Ахметзянов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО.