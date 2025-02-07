В Салавате прошли похороны 28-летнего парня

В башкирском городе Салават прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Робертом Каранаевым. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.
Роберт Ринатович родился 1 января 1997 года в Салавате. Окончил местную школу № 15 и Салаватский индустриальный колледж. 25 октября 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван в ряды российских Вооруженных Сил.
Родные, близкие и сослуживцы вспоминают Роберта Каранаева как честного, порядочного и энергичного человека, которого отличала способность принимать самостоятельные решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
— В экстремальных ситуациях проявлял решительность и героизм. Имел активную гражданскую позицию. Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего! — заявили в салаватской администрации.
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