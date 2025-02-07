Создан физиотерапевтический костюм-тренажер

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали уникальный физиотерапевтический костюм для занятий спортом и реабилитации, сообщили ТАСС в вузе.
По информации пресс-службы, разработка поможет восстановить нейромышечные связи человека с помощью электростимуляции. «Подобная технология уже используется для тренировки спортсменов федеральных сборных команд, а также для поддержания физической формы космонавтов. Однако предложенная методика отличается от всех ранее применяемых, поскольку в своей основе имеет иной тип сигнала — синусоидально-модулированные токи. Форма синусоидально-модулированных токов волнообразная, в связи с чем достигается постепенное нарастание и убывание интенсивности тренировок. При этом методика является совершенно безболезненной и комфортной при применении, с достижением необходимого положительного эффекта», — говорится в сообщении.
В костюме используется технология беспроводного управления, которая позволяет пользователю заниматься не только дома или в спортивном зале, но и во время прогулки и поездки. В пресс-службе уточнили, что костюм могут использовать люди пожилого возраста, так как он снижает нагрузку на суставы во время тренировки. «Спектр возможного применения костюма достаточно широк — от фитнес-тренировок для улучшения физической формы и снижения веса до реабилитации и восстановления после операций и травм. Проект также решает важную социальную проблему — недостаток физической активности у населения, которая является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила директор Международного научно-образовательного центра кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольга Германова.
Отмечается, что клинические испытания показали положительные результаты. «После 12 тренировок, продолжительностью 14 минут каждая, происходило статистически достоверное повышение уровня обмена веществ по данным биоимпедансометрии. Кроме того, была выявлена тенденция к улучшению показателей сосудистого возраста. Этот показатель является ключевым в оценке состояния артерий и прогноза осложнений при атеросклерозе. Методика не оказала отрицательного влияния на данные ЭКГ, соответственно, в этом комплексе тренировок она является безопасной», — говорится в сообщении.
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» реализуется в рамках государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».