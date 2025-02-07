Создан физиотерапевтический костюм-тренажер

В костюме используется технология беспроводного управления, которая позволяет пользователю заниматься не только дома или в спортивном зале, но и во время прогулки и поездки. В пресс-службе уточнили, что костюм могут использовать люди пожилого возраста, так как он снижает нагрузку на суставы во время тренировки. «Спектр возможного применения костюма достаточно широк — от фитнес-тренировок для улучшения физической формы и снижения веса до реабилитации и восстановления после операций и травм. Проект также решает важную социальную проблему — недостаток физической активности у населения, которая является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила директор Международного научно-образовательного центра кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольга Германова.