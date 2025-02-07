Самые популярные пластические операции в Новосибирске озвучил хирург

«Основными операциями, на которые обращаются пациенты, являются маммопластика (увеличение, подтяжка, уменьшение груди), абдоминопластика (коррекция живота и липосакция), а также различные виды блефаропластики (коррекция век) и подтяжка лица», — цитирует специалиста Om1.ru Новосибирск.
Если от 20 до 30 лет женщины чаще всего увеличивают грудь, то после 50 — уменьшают ее. Подтяжка лица и век пользуется популярностью как у женщин, так и у мужчин в возрасте после 50 лет.
Напомним, хирург из Новосибирска рассказал, какие части тела чаще всего дети ломают на тюбингах.