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Самые популярные пластические операции в Новосибирске озвучил хирург

НОВОСИБИРСК, 7 февраля, ФедералПресс. Чаще всего хирургические операции делают люди от 30 до 50 лет. Чаще всего это увеличение, подтяжка или уменьшение груди, абдоминопластика и блефаропластика. Об этом рассказала хирург.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Основными операциями, на которые обращаются пациенты, являются маммопластика (увеличение, подтяжка, уменьшение груди), абдоминопластика (коррекция живота и липосакция), а также различные виды блефаропластики (коррекция век) и подтяжка лица», — цитирует специалиста Om1.ru Новосибирск.

Если от 20 до 30 лет женщины чаще всего увеличивают грудь, то после 50 — уменьшают ее. Подтяжка лица и век пользуется популярностью как у женщин, так и у мужчин в возрасте после 50 лет.

Напомним, хирург из Новосибирска рассказал, какие части тела чаще всего дети ломают на тюбингах.

здоровье