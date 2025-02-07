В Омске отремонтируют старую школу за 100 млн рублей

В Омске выделят средства на ремонт старой школы № 13. Образовательное учреждение вошло в план по капремонту в 2025 году. Хорошей новостью с омичами поделился Сергей Шелест в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на ремонт будет выделено порядка 100 млн рублей. Здание школы на улице 7-я Ремесленная, 77 больше года было закрыто из-за аварийного состояния.
«Подрядчику предстоит заменить инженерные сети, кровлю, межэтажные перекрытия и многое другое. На эти цели направим порядка 100 миллионов рублей», — рассказал Сергей Шелест.
Проводиться ремонт будет при привлечении федерального финансирования. В ближайшее время будут проведены торги, и как только определится подрядчик, начнутся работы. Завершить ремонт школы власти планируют до конца текущего года.
Ранее мы сообщали, что учеников омской школы № 122, где загорелась проводка, перевели на дистант.