Тренер Ги Буше распустил хоккеистов «Авангарда» на выходные

Накануне «Авангард» одержал выездную победу над «Ладой» (2:1). По словам Буше, для сохранения свежести в коллективе было решено дать два дня отдыха всем, кроме молодых игроков, вратарей, а также Маклауда и Прохоркина, так как они не выходили на лёд.