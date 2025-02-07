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Тренер Ги Буше распустил хоккеистов «Авангарда» на выходные

По его словам, им это необходимо для восстановления.

Источник: Om1 Омск

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше сообщил, что команда получит дополнительные выходные. Такое решение связано с высокой нагрузкой на игроков, которые вынуждены играть с большими потерями.

Накануне «Авангард» одержал выездную победу над «Ладой» (2:1). По словам Буше, для сохранения свежести в коллективе было решено дать два дня отдыха всем, кроме молодых игроков, вратарей, а также Маклауда и Прохоркина, так как они не выходили на лёд.

«Остальные ребята проводят на площадке очень много времени, играют в разных сочетаниях, получают серьёзную нагрузку, поэтому отдых крайне необходим», — отметил наставник «Авангарда».

Буше также добавил, что команда уже пять дней не проводит полноценные тренировки, ограничиваясь только раскатками.

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