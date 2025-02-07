Из сломанной машины под Новосибирском спасли замерзающих людей.
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Инцидент произошел 6 февраля.
Фото: ГКУ НСО ЦОДД.
Вчера, 6 февраля, экипаж ГКУ НСО ЦОДД спас людей на трассе Р-255, когда автомобиль ВАЗ-2114 сломался, оставив пассажиров без тепла. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».
Водитель с супругой двигались домой в село Вороново, когда на 68-м километре трассы их автомобиль вышел из строя: лопнул шланг системы охлаждения, и антифриз полностью вытек.
Экипаж ЦОДД оперативно обнаружил автомобиль и предложил свою помощь. Замерзающую пассажирку обогрели в служебном автомобиле, а неисправный ВАЗ был отбуксирован до ближайшей станции техобслуживания в Ояше.
В связи с этим инцидентом ГКУ НСО ЦОДД напомнил водителям о важности проверки исправности автомобилей перед поездками в морозную погоду.
Екатерина Павлюх