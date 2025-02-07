Бастрыкин запросил доклад о рехабе в Челябинске, где удерживают пациентов

Сюжет о челябинской клинике накануне вышел на телеканале РЕН ТВ. По словам пациентов, им обещали быстро и недорого поправить здоровье, однако за предоставленные услуги выставили баснословные счета. Оплату при этом якобы принимали без каких-либо договоров. Так, одному из пациентов за десять дней в клинике выставили счёт на 300 тысяч рублей.