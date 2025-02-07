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Бастрыкин запросил доклад о рехабе в Челябинске, где удерживают пациентов

Следователи начали проверку.

Источник: ru.freepik.com

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад после жалоб на неправомерные действия сотрудников частной наркоклиники в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В эфире программы на федеральном телеканале сообщается, что в Челябинске функционирует частная наркологическая клиника, в которой завышается стоимость оказанных услуг и удерживают пациентов», — говорится в сообщении.

Сюжет о челябинской клинике накануне вышел на телеканале РЕН ТВ. По словам пациентов, им обещали быстро и недорого поправить здоровье, однако за предоставленные услуги выставили баснословные счета. Оплату при этом якобы принимали без каких-либо договоров. Так, одному из пациентов за десять дней в клинике выставили счёт на 300 тысяч рублей.

Региональные следователи проверяют информацию. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки.

СК