Бастрыкин запросил доклад о рехабе в Челябинске, где удерживают пациентов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад после жалоб на неправомерные действия сотрудников частной наркоклиники в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В эфире программы на федеральном телеканале сообщается, что в Челябинске функционирует частная наркологическая клиника, в которой завышается стоимость оказанных услуг и удерживают пациентов», — говорится в сообщении.
Сюжет о челябинской клинике накануне вышел на телеканале РЕН ТВ. По словам пациентов, им обещали быстро и недорого поправить здоровье, однако за предоставленные услуги выставили баснословные счета. Оплату при этом якобы принимали без каких-либо договоров. Так, одному из пациентов за десять дней в клинике выставили счёт на 300 тысяч рублей.
Региональные следователи проверяют информацию. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки.