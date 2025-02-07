В Иркутской области разработают корпоративный демографический стандарт

В Приангарье появится корпоративный демографический стандарт. Как сообщили КП-Иркутск в Законодательном Собрании Иркутской области, внимание уделят разработке мер, направленных на поддержку семей с детьми.
На сегодняшний день в регионе многие работодатели готовы помогать матерям. Например, предоставляют жилищную программу по оплате первоначального взноса по ипотеке, материально поддерживают многодетных семей и тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Одни компенсируют расходы на отдых детей, а другие сокращают рабочий день женщин на один час.
— Мы проводит на рабочих местах много времени, поэтому необходимо, чтобы многодетные семьи ощущали поддержку, видели реальную заботу руководителей, — прокомментировал председатель Заксобрания Александр Ведерников.
Все это поможет не только обеспечить социальную стабильность, создать достойные условия для жизни, но и положительно скажется на демографических показателях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома поручил завести уголовное дело после ДТП с маршруткой в Иркутске.