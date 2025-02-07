В Иркутской области разработают корпоративный демографический стандарт

На сегодняшний день в регионе многие работодатели готовы помогать матерям. Например, предоставляют жилищную программу по оплате первоначального взноса по ипотеке, материально поддерживают многодетных семей и тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Одни компенсируют расходы на отдых детей, а другие сокращают рабочий день женщин на один час.