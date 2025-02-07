В Омске планируют запустить беспилотные автобусы

По его словам, проблема нехватки водителей остаётся актуальной — желающих обучаться на эту профессию становится всё меньше. В качестве альтернативы рассматривается установка в автобусы технологий автопилота, которые уже применяются в Китае. Однако для полноценного запуска такого транспорта необходимо решить правовые вопросы.