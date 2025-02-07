В Омске планируют запустить беспилотные автобусы

В Омске рассматривают возможность внедрения беспилотного общественного транспорта. Руководитель «Омского транспортного союза» Николай Артемьев заявил, что частные перевозчики готовы тестировать роботизированные системы управления автобусами.
По его словам, проблема нехватки водителей остаётся актуальной — желающих обучаться на эту профессию становится всё меньше. В качестве альтернативы рассматривается установка в автобусы технологий автопилота, которые уже применяются в Китае. Однако для полноценного запуска такого транспорта необходимо решить правовые вопросы.
«Сегодня непонятна зона ответственности водителя беспилотника с точки зрения ДТП. Кто будет отвечать, если автопилот нарушит правила и произойдет ДТП?» — передаёт слова Артемьева ngs55.
До внесения изменений в законодательство тестирование беспилотных систем планируется проводить на закрытых территориях транспортных предприятий.