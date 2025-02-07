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Росприроднадзор нашёл виновников «черного снега» в Омске

Проверка была проведена после массовых жалоб омичей.

Источник: Аргументы и факты

На омской ТЭЦ проверка нашла нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, об этом пишет прокуратура Омской области. Специалисты выяснили, что предприятие не в полном объёме обеспечило очистку выбросов загрязняющих веществ, которая должна проводиться в период растопок котлоагрегатов.

Сейчас на предприятие наложен штраф, возможно будет возбуждено дело об административном нарушении. Кроме того, компания получила предписание с требованием устранить нарушения, которые были выявлены во время проверки.

Ранее мы писали о «черном снеге» в Омске.

экология