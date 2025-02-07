Джордж Клуни анонсировал предстоящий дебют на Бродвее в мюзикле «Доброй ночи и удачи»

Известный актер кино и телевидения Джордж Клуни анонсировал свой предстоящий дебют на Бродвее в мюзикле «Доброй ночи и удачи» и признался, что нервничает, выходя на сцену. Об этом 6 февраля сообщило Reuters.
Двукратный обладатель премии «Оскар» Клуни, заявил, что не давал живых театральных представлений с 1986 года.
«Я не играл в пьесах 40 лет… так что это ужасно. Да, Джордж Клуни нервничает», — сказал актер.
Уточняется, что Клуни является соавтором и героем пьесы «Доброй ночи и удачи», адаптированной по его одноименному фильму 2005 года о легенде радиовещания и телевизионной журналистики Эдварде Марроу и его работе во время «охоты на ведьм» сенатора США Джозефа Маккарти в 1950-х годах, когда американский политический и культурный истеблишмент стремились уличить в симпатии к идеям коммунизма.
«Самое интересное, что мы играем пьесу на тему, которая очень близка нашему сердцу… и говорим правду», — сказал Клуни.
Мюзикл «Доброй ночи и удачи» будет идти на Бродвее с 12 марта по 8 июня.
Ранее, 2 марта 2021 года, сообщалось, что голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс воссоединяться для съемок в новой романтической комедии «Билет в рай». Актеры вместе снялись в фильмах «11 друзей Оушена», «12 друзей Оушена» и «Финансовый монстр». Кроме того, Клуни продюсировал фильм «Август», в котором Робертс сыграла одну из главных ролей.