Фестиваль Play DigitalArt в Екатеринбурге станет международным

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Предполагается, что в нем примут участие digital-художники со всего мира.
Как сообщили директор департамента культуры города Илья Марков и директор Фонда поддержки реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая, фестиваль будет посвящен теме диффузии. Речь идет об исследовании коммуникации между людьми и культурами, а также о взаимодействию живого и неживого, аналогового и цифрового, человеческого и искусственного интеллекта.
Известно, что заявки на участие в фестивале подали уже 43 художника из Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Калининграда и других городов. Также о намерении участвовать в мероприятии заявили художники из Китая, Индии, Бразилии и Белоруссии.
На этот раз пространством для творческих экспериментов станут не только выставочные помещения, но и городские улицы. Для гостей и участников фестиваля будут организованы медиаторские экскурсии, образовательные интенсивы и творческие мастерские.
Прием заявок от участников продлиться до 3 марта. Результаты отбора участников станут известны 11 марта.
«В этом году мы получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Мы не только получили дополнительные средства, но уверены, что благодаря участию фонда, мы получим дополнительные возможности для его продвижения на федеральном уровне», — отметила Наталья Левицкая.
Напомним, что фестиваль является совместным проектом Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» и Екатеринбургской академии современного искусства.
Как ранее сообщалось, начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Илья Марков подвел итоги событийных мероприятий 2024 года в уральской столице в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. «Культура — это инвестиции в человеческий капитал», — подчеркнул он.