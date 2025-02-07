Фестиваль Play DigitalArt в Екатеринбурге станет международным

Известно, что заявки на участие в фестивале подали уже 43 художника из Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Калининграда и других городов. Также о намерении участвовать в мероприятии заявили художники из Китая, Индии, Бразилии и Белоруссии.