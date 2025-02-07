Сильный ветер и заметное похолодание ожидаются в Казахстане

Согласно уточнённым данным синоптиков, в Астане возможен снег при северо-восточном ветре, порывы которого достигают 15−18 м/с. Ночью температура составит порядка −19…-21°C, тогда как днём воздух прогреется лишь до −12…-14°C. В Алматы осадки не предвидятся: жителей ожидает переменная облачность, слабый ветер 2−7 м/с и плюсовые показания днём +1…+3°C. В Шымкенте столбики термометров могут подняться до +13…+15°C, хотя по ночам температура опустится до −2…-4°C при ветре 5−10 м/с.
Жители Актау столкнутся с ветром от 9 до 14 м/с и суточным диапазоном температур от −3…-5°C ночью до 0…+2°C днём. В Актобе похожий сценарий: ночная температура опустится до −12…-14°C, а днём термометры покажут −7…-9°C, при этом к порывам ветра 15−18 м/с стоит быть готовыми уже в тёмное время суток. Аналогичные условия ожидаются в Атырау, где ночные −7…-9°C уступят место скромным −3…-5°C днём. Жезказган и Караганда без осадков, однако ночами в этих городах морозы достигают −17…-20°C, а днём держатся в пределах −12…-14°C. Кокшетау ждёт переменная облачность, слабый ветер и температурный коридор от −18…-20°C ночью до −10…-12°C днём.
В Конаеве помимо переменной облачности сохраняется риск гололёда, при ветре 9−14 м/с на фоне −8…-10°C ночью и −1…+1°C в дневные часы. Костанай, по прогнозам, обойдётся без осадков: ночью −15…-17°C, днём −8…-10°C при умеренном ветре. В Кызылорде синоптики обещают сухую, солнечную погоду, которая однако будет сопровождаться ветром 9−14 м/с и колебаниями от −12…-14°C в тёмное время суток до −3…-5°C днём. Павлодар скорее всего избежит снега, но при этом ощутит мороз до −19…-21°C ночью и −13…-15°C днём.
В Петропавловске, в отличие от многих других городов, прогнозируют небольшой снег и туман, а ветер способен достигать 5−10 м/с; температура останется в рамках −16…-18°C ночью и −9…-11°C днём. Для Семея, несмотря на сухую погоду, характерны ночные −19…-21°C и дневные −12…-14°C. Талдыкоргану достанется разброс температур от −18…-20°C в ночные часы до около +2°C днём. Жители Тараза и Туркестана при стабильном ветре 5−14 м/с столкнутся с понижением температуры ночью до −8…-10°C, а днём — наоборот, повышение до +5…+13°C. В Уральске, где ночи обещают −8…-10°C, днём прогнозируется −4…-6°C при заметном ветре. Усть-Каменогорск удерживает лидерство по морозам: −25…-27°C ночью и −15…-17°C днём, когда возможен лёгкий туман.
Специалисты предупреждают, что сочетание холода и сильного ветра может спровоцировать сложные условия на дорогах. Рекомендуется заранее позаботиться о надёжной экипировке и учитывать высокую вероятность гололёда.