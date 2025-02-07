Сильный ветер и заметное похолодание ожидаются в Казахстане

Жители Актау столкнутся с ветром от 9 до 14 м/с и суточным диапазоном температур от −3…-5°C ночью до 0…+2°C днём. В Актобе похожий сценарий: ночная температура опустится до −12…-14°C, а днём термометры покажут −7…-9°C, при этом к порывам ветра 15−18 м/с стоит быть готовыми уже в тёмное время суток. Аналогичные условия ожидаются в Атырау, где ночные −7…-9°C уступят место скромным −3…-5°C днём. Жезказган и Караганда без осадков, однако ночами в этих городах морозы достигают −17…-20°C, а днём держатся в пределах −12…-14°C. Кокшетау ждёт переменная облачность, слабый ветер и температурный коридор от −18…-20°C ночью до −10…-12°C днём.