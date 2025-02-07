Жители Хабаровского края стали чаще бывать в командировках

Средний чек за проживание в командировках за год вырос на 17% до 5 000 рублей за ночь. Таким образом, жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (+20% год к году). Отели для командировок бронировали в среднем за девять дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила 2−3 дня.