Жители Хабаровского края стали чаще бывать в командировках

Аналитики экосистемы МТС с помощью платформы онлайн-бронирования Bronevik.com проанализировали спрос на отели, апартаменты и другие объекты размещения для командированных сотрудников в 2024 году. Исследование показало, что деловые поездки жители региона совершали на треть больше, чем годом ранее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
При этом топ-городов по количеству деловых бронирований не изменился. Больше всего бизнес-туристов посетили Москву (14% от всех заказов), Санкт-Петербург (7%) и Екатеринбург (2%). На Дальнем Востоке самым популярным местом для командировок оказался Южно-Сахалинск — прирост бронирований за прошлый год — 49%.
Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск) за год выросло на 34%. Средняя стоимость бронирования для них вдвое выше, чем для сугубо деловых поездок — 19 100 против 8 900 рублей.
Средний чек за проживание в командировках за год вырос на 17% до 5 000 рублей за ночь. Таким образом, жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (+20% год к году). Отели для командировок бронировали в среднем за девять дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила 2−3 дня.
Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).
О Bronevik.com.
Bronevik.com — российский отельный консолидатор с более 85 000 объектов размещения в 6 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников. С 2022 года входит в экосистему МТС.