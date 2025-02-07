Гололедица и слабый туман ожидаются в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −3 до +2°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Гомеле и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Столик термометра в этих городах опустится до отметки 0…-2°C. Ветер восточный 2−7 м/с.
В Витебске и Гродно прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, вероятность осадков 5−10%, гололедица, −1…+1°C, ветер восточный 2−7 м/с.
В Бресте также в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков, но немного теплее — 0…+2°C. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер также будет восточным 2−7 м/с.