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Гололедица и слабый туман ожидаются в Беларуси в пятницу

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в пятницу, сообщили в Белгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 93% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: МВД Беларуси

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от −3 до +2°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Гомеле и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Столик термометра в этих городах опустится до отметки 0…-2°C. Ветер восточный 2−7 м/с.

В Витебске и Гродно прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, вероятность осадков 5−10%, гололедица, −1…+1°C, ветер восточный 2−7 м/с.

В Бресте также в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков, но немного теплее — 0…+2°C. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер также будет восточным 2−7 м/с.