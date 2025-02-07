В Москве увековечат память пяти героев — участников войны

После войны Николай Лященко продолжил службу в Советской армии. В 1948 году он окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, а в 1957 и 1970 годах — Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова. 22 февраля 1968 года Николаю Лященко было присвоено воинское звание генерала армии. С 1992 года он был в отставке.