В Москве увековечат память пяти героев — участников войны

В 2025 году город установит мемориальные доски героям Советского Союза Анатолию Леонидовичу Кожевникову, Александру Петровичу Силантьеву, Николаю Григорьевичу Лященко, Александру Григорьевичу Тимощенко и Андрею Павловичу Катышеву. Постановление об увековечении памяти героев подписал Сергей Собянин.
Мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны генерал-лейтенанте авиации Анатолии Леонидовиче Кожевникове (1917−2010) установят на доме 62 на Ленинградском проспекте.
Анатолий Кожевников был призван на службу в Красную армию в 1938 году. В 1940-м он с отличием окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. С июля 1941 года Анатолий Кожевников воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Он участвовал в боях на Дону, в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украинской и Молдавской ССР, Румынии, Польши, боях в Германии.
За время войны Анатолий Кожевников совершил более 300 боевых вылетов, принял участие в 69 воздушных боях, сбив 25 вражеских самолетов лично и еще два самолета — в составе группы.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Анатолию Кожевникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года).
После войны Анатолий Кожевников продолжил службу в Советской армии. В 1950 году он окончил Военно-воздушную академию, в 1958-м — Военную академию Генерального штаба. В 1974 году был уволен в запас в звании генерал-лейтенанта.
Анатолий Кожевников жил в Москве, занимался общественной деятельностью. Он написал три книги: «Записки истребителя», «Эскадрильи уходят на запад» и «Стартует мужество». Герой награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и другими.
Умер Анатолий Кожевников 5 декабря 2010 года, похоронен на Троекуровском кладбище.
Мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны летчике-асе маршале авиации Александре Петровиче Силантьеве (1918−1996) установят по адресу: Мосфильмовская улица, дом 11, корпус 2.
На военную службу в Красную армию Александр Силантьев был призван в 1938 году. В 1940-м он окончил Сталинградское военно-авиационное училище летчиков.
На фронтах Великой Отечественной войны Александр Силантьев воевал с первого дня — 22 июня 1941 года выполнил несколько боевых вылетов. Сражался на Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. К декабрю 1941 года совершил 203 боевых вылета, провел 23 воздушных боя, в которых лично сбил шесть самолетов противника и один аэростат, а также один самолет в составе группы.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Александру Силантьеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года).
В апреле 1942 года в бою Александр Силантьев получил тяжелое ранение. С января 1943 года и до конца войны был штурманом-инструктором управления истребительной авиации Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации Военно-Воздушных Сил Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).
После войны герой продолжил службу в Советской армии. В 1950 году он окончил Военно-воздушную академию, в 1957-м — Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С 1992 года был в отставке.
Александр Силантьев жил в Москве, помимо военной службы, занимался общественно полезной работой: был народным депутатом СССР (1989−1991) и председателем Советского комитета ветеранов войны (1988−1992). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и другими.
Александр Силантьев умер 10 марта 1996 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны генерале армии Николае Григорьевиче Лященко (1910−2000) установят по адресу: Мосфильмовская улица, дом 11, корпус 2.
Николай Лященко добровольно вступил в Красную армию в октябре 1929 года. В 1932-м окончил Объединенную среднеазиатскую военную школу имени В. И. Ленина в Ташкенте, а в 1941-м — Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе.
На фронтах Великой Отечественной войны Николай Лященко воевал с первых дней. Участвовал в обороне Днепропетровска, Тираспольско-Мелитопольской, Донбасской и Воронежско-Ворошиловградской оборонительных операциях, Барвенково-Лозовской наступательной операции, прорыве блокады Ленинграда. С 29 мая 1943 года до конца войны Николай Лященко командовал 90-й стрелковой дивизией в составе 2-й ударной армии на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, Николаю Лященко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (указ Президента СССР от 4 октября 1990 года).
После войны Николай Лященко продолжил службу в Советской армии. В 1948 году он окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, а в 1957 и 1970 годах — Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова. 22 февраля 1968 года Николаю Лященко было присвоено воинское звание генерала армии. С 1992 года он был в отставке.
Николай Лященко жил в Москве, активно участвовал в общественной жизни, много выступал в печати. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Суворова II степени, Кутузова II степени, Жукова, Отечественной войны I степени и другими.
Ветеран умер 10 октября 2000 года, похоронен на Кунцевском кладбище.
Мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны гвардии полковнике Александре Григорьевиче Тимощенко (1903−1974) установят по адресу: улица Покровка, дом 20/1, строение 1.
Александр Тимощенко служил в Красной армии с 1918 года. В 1925-м окончил Одесскую артиллерийскую школу. С 1938 по 1939 год был слушателем артиллерийских курсов усовершенствования командного состава Красной армии в городе Пушкине Ленинградской области.
На фронтах Великой Отечественной войны Александр Тимощенко воевал с июня 1941 года. Был участником операции «Багратион». В августе 1944 года в боях за захват и удержание Магнушевского плацдарма на левом берегу реки Вислы командующий артиллерией 28-го гвардейского стрелкового корпуса (8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии полковник Александр Тимощенко обеспечил надежное подавление огневой системы противника, умело наращивая ударную мощь артиллерии корпуса на направлении главного удара. В период подготовки зимнего наступления, используя результаты огня артиллерии, части корпуса прорвали 14 января 1945 года долговременную оборону противника на всю ее тактическую глубину.
За умелое командование артиллерией стрелкового корпуса, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Александру Тимощенко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года).
После войны Александр Тимощенко продолжил службу в Советской армии. В 1949—1953 годах был старшим советником по артиллерии при командующем артиллерией Болгарской армии в городе Софии. В 1953—1959 годах командовал артиллерией 14-го и 27-го гвардейских корпусов Киевского военного округа. С 1959-го Александр Тимощенко находился в отставке.
Ветеран жил в Москве, с 1963 года и до конца жизни работал заведующим лабораторией кафедры М4 Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (сейчас — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).
Александр Тимощенко награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Суворова II степени, Кутузова II] степени и другими. Ветеран умер 11 апреля 1974 года, похоронен на Введенском кладбище.
Мемориальную доску в память о контр-адмирале Андрее Павловиче Катышеве (1930−2018) установят по адресу: Петровско-Разумовская аллея, дом 6.
Андрей Катышев окончил Калининградское военно-морское подготовительное училище, с августа 1948 года служил на флоте. В 1952 году окончил Балтийское высшее военно-морское училище (город Калининград). Служил на подводных лодках Тихоокеанского флота.
Летом 1955 года Андрей Катышев прошел на подводной лодке С-178 из Белого моря по Северному морскому пути. В 1960-м окончил Высшие специальные офицерские классы. В 1963 году был назначен командиром атомного ракетного подводного крейсера. Выполнял боевое патрулирование в водах Тихого океана. С 1971 года был заместителем командира, с 1973 по 1976 год — командиром 26-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота.
В 1977 году Андрей Катышев окончил академические курсы при Военно-морской академии имени Гречко. В мае того же года его назначили командиром отдельной части Военно-морского флота. Андрей Катышев руководил сложными морскими походами на подводных лодках для испытания новейших систем вооружения и оборудования, а также лично участвовал в них.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Андрею Катышеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1979 года).
С июля 1985 года Андрей Катышев находился в запасе. Он жил в Москве, занимался общественной деятельностью: был членом президиума международного комитета «Мир океанам», координатором Международного комитета гражданской дипломатии.
Андрей Катышев награжден орденами Ленина, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и другими. Умер 30 июля 2018 года, похоронен на Троекуровском кладбище.